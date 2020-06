Kjaer: “Dopo tre mesi ritrovare il campo è una cosa essenziale. Siamo pronti!”

MILANO – Intervenuto nel pre partita di Juventus-Milan, ha parlato ai microfoni di Rai Sport, Simon Kjaer: “Dopo tre mesi ritrovare il campo è una cosa essenziale. Dopo questo periodo è stato difficile, sono molto contento che possiamo tornare in campo. Anche una partita come stasera è bella. Sono stati difficili. Mi mancava molto il calcio, ma in queste situazioni il calcio non era importante. C’erano altri problemi, nel mondo e in Italia. Siamo pronti per rincominciare”.