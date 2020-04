Kessié, parla l’agente: “Credo che resterà al Milan”

MILANO – Contattato dai microfoni di calciomercato.com, George Atanga, agente di Franck Kessié, ha parlato del futuro del suo assistito: “Quando abbiamo accettato la proposta del Milan, lo abbiamo fatto perché questo è un club che ha sempre significato molto per noi. Adesso c’è un progetto in via di sviluppo e per questo motivo il presente mi induce a pensare che anche il futuro possa essere a tinte rossonere. Siamo in una delle società più importanti al mondo, che sicuramente non vive il momento di maggiore splendore, ma che intende rilanciarsi al più presto”.

