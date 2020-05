Kessie è rientrato a Milano, per restarci?

Frank Kessiè c’è riuscito. E’ tornato in Italia, a Milano dopo settimane dove non riusciva a organizzare un volo di rientro dal suo Paese, la Costa D’Avorio che aveva bloccato le comunicazioni per l’emergenza coronavirus.

Il centrocampista rossonero ora dopo essersi sottoposto a tutti i test e controlli medici previsti dal protocollo sanitario, si rimetterà agli ordini di Stefano Pioli per portare a termine questa strana stagione. Poi bisognerà decidere il suo futuro.

Il Milan non ha mai fatto segreto che l’ivoriano, davanti alla giusta offerta, può essere sacrificato. A gennaio è stato vicino al Wolverhampton. Una soluzione che, dopo aver parlato anche con Cutrone, non l’ha convinto. Ma gli estimatori non mancano, c’erano anche in Turchia. Ora però bisogna andarli a cercare, capire se l’offerta può soddisfare Casa Milan.

Da quanto si è capito, in queste settimane di confusione (Rangnick si, Rangnick forse, Rangnick sicuramente sì…) il centrocampista non rientrerebbe a pieno nei piani del nuovo allenatore e dei suoi molteplici collaboratori. Insomma Kessie può partire.

Il centrocampista arrivato al Milan dall’Atalanta nell’estate 2017 per 32 milioni di euro, ha un contratto in essere fino al 2022 con un ingaggio da 2.2 milioni. Oggi per fare una plusvalenza basta venderlo a 15 milioni. Cifra ampiamente raggiungibile anche in tempi di coronavirus…