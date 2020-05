Kaladze: “Al Milan anni stupendi, ho vinto tutto. Ora soffro a vederlo così…”

MILANO – Intervistato da Carlo Pellegatti in una diretta su Instagram, Kakhaber Kaladze, ex difensore rossonero, ha parlato della sua lunga esperienza al Milan: “Il club mi ha seguito per diversi anni quando ero alla Dinamo Kiev. All’inizio seguiva solo Sheva: la dirigenza rossonera veniva spesso a vederci e poi si è accorta anche di me. Al Milan ho passato anni bellissimi, ho vinto tutto quello che si poteva vincere. Eravamo una squadra straordinaria e avevamo un grande spogliatoio”.

LA FINALE DI MANCHESTER – “Non ero rigorista, ma mancavano tiratori e quindi mi sono offerto. Quando stavo per calciare, la palla si è mossa un pochino in avanti e io mi sono un po’ distratto a guardare la palla. Buffon ha parato ma per fortuna, nonostante il mio errore, alla fine abbiamo vinto la coppa”.

LA FINALE DI ISTANBUL – “Eravamo disperati dopo la partita, ma poi abbiamo trovato la forza per reagire e vincere ancora. Non è vero che abbiamo festeggiato all’intervallo, anzi il mister ci diceva di stare attenti perché la partita non era ancora finita. Quella serata fu bruttissima, ma due anni dopo il Milan riuscì a riscattarsi ad Atene”.

IL MILAN DI OGGI – “Anch’io, come tutti i tifosi rossoneri, non sono abituato a vedere un Milan così, però so che la società ha grandi progetti. Il Milan non può essere questo, deve tornare in alto. Speriamo venga allestita una squadra forte per tornare in Champions League e ricominciare a lottare per lo Scudetto”.

