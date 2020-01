MILANO – Ozan Kabak difensore dello Schalke, ed ex obiettivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di “Sport Bild” dove ha parlato del suo rendimento e del suo momento. Ecco le sue parole: “Mi ha voluto fortemente. Mi sono arrivate richieste, è vero. Ho parlato coi bavaresi ma volevo giocare. Per me era importante, fondamentale. Ho parlato anche con club italiani (il Milan, ndr), ma la decisione migliore è stata quella di venire allo Schalke“.