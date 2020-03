Juventus-Milan: si va verso le porte chiuse

MILANO – Secondo quanto riportato da “La Repubblica.it” il Governo starebbe pensando seriamente di far giocare la partita di domani sera tra Juvenuts e Milan a porte chiuse in modo da preservare la salute pubblica. Anche il capo della comunicazione bianconera ha confermato che è in corso una riunione tra il Prefetto, il Questore, il Sindaco e alcuni rappresentati del club.

