Juventus-Milan, Sarri pensa al tridente d’attacco

MILANO – Nell’allenamento odierno Gonzalo Higuain ha accusato un problema muscolare, che potrebbe fargli perdere la sfida contro il Milan nella semifinale di Coppa Italia. Tuttavia, il tecnico bianconero, Maurizio Sarri, starebbe pensando ugualmente di schierare il tridente in attacco. Come riferisce il quotidiano Tuttosport, ci sono ottime probabilità di vedere in campo, dal primo minuto, Dybala, Douglas Costa e Cristiano Ronaldo. In difesa, invece, Chiellini scalpita per una maglia da titolare accanto a Bonucci, ma resta in netto vantaggio De Ligt.

