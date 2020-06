Juventus-Milan, rossoneri in campo con una maglia speciale

MILANO – Tra poche ore ricomincerà la stagione del Milan, con una partita di capitale importanza che potrebbe valere l’accesso alla finalissima di Coppa Italia. Per arrivarci, però, bisognerà avere la meglio di una Juventus forte dell’1-1 ottenuto a San Siro nella gara d’andata. Intanto, il club rossonero ha deciso di scendere in campo con una maglia speciale, dedicata agli operatori sanitari che in questi mesi sono stati – e continuano ad essere – in prima linea nella lotta al Covid19. Sulla manica sinistra della maglietta sarà raffigurato un arcobaleno, accompagnato dalla scritta “Andrà tutto bene”.