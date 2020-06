Juventus, il comunicato ufficiale sulle condizioni di Higuain

MILANO – Gonzalo Higuain si è fermato nell’allenamento odierno per un problema muscolare. Il centravanti argentino ha svolto degli accertamenti che hanno escluso lesioni, ma la sua presenza contro il Milan la prossima settimana resta in dubbio. Di seguito, il comunicato della Juventus: “Nel corso della seduta di allenamento odierna, Gonzalo Higuain ha accusato un risentimento muscolare alla regione posteriore della coscia destra. Gli esami eseguiti al J|Medical hanno escluso lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni”.

