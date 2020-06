Juventus, Bentancur: “Teniamo moltissimo alla Coppa Italia”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate da TMW, Rodrigo Bentancur, centrocampista uruguayano della Juventus, ha parlato della ripresa della stagione, che coinciderà con il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan: “Nei mesi di pausa ho lavorato con l’aiuto di mio zio Daniel, che è stato allenatore e che mi ha seguito anche in Italia. In cinquanta giorni ho fatto settanta allenamenti, dividendomi tra la mini-palestra che ho in casa e il terrazzo, trasformato in campetto con un tappeto di erba sintetica”.

SULLA SFIDA COL MILAN – “Non sarà facile giocare senza tifosi e il caldo si farà sentire, per tutto il resto della stagione. Noi però ci stiamo allenando duramente e siamo pronti. La Juventus vuole vincere sempre e la Coppa Italia può essere il primo traguardo della stagione: ci teniamo tantissimo”.

