Juve, Sarri: “Il risultato dell’andata non ci fa stare tranquilli, il Milan ci ha sempre messo in difficoltà”

MILANO – Il conto alla rovescia sta per terminare: fra due giorni la stagione ripartirà e il Milan aprirà le danze affrontando la Juventus all’Allianz Stadium, nel ritorno della semifinale della Coppa Italia. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato di questa sfida l’allenatore bianconero, Maurizio Sarri: “Abbiamo la fortuna di giocare ancora per tre obiettivi, ci sono tante partite davanti a noi. Il Milan quest’anno lo abbiamo affrontato già due volte, una in campionato e una in coppa, e in entrambe le occasioni ci ha messo in difficoltà. Il risultato dell’andata e le loro assenze non sono affatto delle garanzie per noi: giocheranno in undici nonostante le squalifiche”.

