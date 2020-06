Juve, Sarri: “Ecco perché contro il Milan non abbiamo dato tutto”

MILANO – Alla vigilia della finale di Coppa Italia contro il Napoli, Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, è tornato anche a parlare della sfida di venerdì scorso col Milan: “Abbiamo giocato la prima mezz’ora molto bene, anche in parità numerica avevamo la supremazia del campo, grazie a determinazione e cattiveria. Poi la partita è stata condizionata da molti fattori: la condizione fisica, le poche difficoltà che il Milan poteva portarci in dieci e il risultato a nostro favore. Per questo non siamo andati al massimo, c’erano tutti i presupposti per andare in finale senza spendere tutte le energie”.

