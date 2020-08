Juve, Pirlo si presenta: “Voglio riportare entusiasmo”

MILANO – Non solo la conferenza stampa dei dirigenti rossoneri: nella giornata odierna c’è stata anche quella di Andrea Pirlo, diventato il nuovo allenatore della Juventus al posto di Maurizio Sarri. L’ex centrocampista si è presentato così: “Voglio riportare un po’ di entusiasmo, che purtroppo è mancato nell’ultimo periodo. La mia idea è quella di attuare un calcio propositivo, con padronanza del gioco. Ai giocatori ho detto due cose fondamentali: la prima è che bisogna sempre cercare di avere il pallone, la seconda è che va recuperato velocemente quando ce l’hanno gli avversari. Sono due principi di gioco in cui credo fortemente”.

