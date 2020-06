Juve-Milan, Sarri: “Bello tornare in campo. Ottimo inizio di partita, poi…”

MILANO – Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, è stato intervistato da Rai Sport al termine della sfida di Coppa Italia contro il Milan: “Dopo tre mesi senza calcio, tornare in campo è stata una bella sensazione, anche se ci manca il supporto del pubblico. Giocare in queste condizioni non è semplice per nessuno. Sono soddisfatto per quel che abbiamo fatto nei primi trenta minuti, poi siamo calati nei ritmi e nell’intensità mentale. In questo momento le partite son tutte piene di rischi e incognite. In parità numerica stavamo dominando, dopo abbiamo allentato la pressione perdendo un po’ di lucidità. Tuttavia non abbiamo concesso quasi nulla agli avversari. Dopo settanta giorni di totale inattività è normale che manchino certi ritmi, ma la prima mezz’ora vista stasera mi fa essere fiducioso per le prossime partite. Chi spero di trovare in finale? L’importante è che ci siamo andati noi…”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live