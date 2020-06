Juve-Milan, Pioli: “Eliminazione che fa male, pesa il rigore dell’andata…”

MILANO – Al termine di Juventus-Milan, Stefano Pioli, allenatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: “Mi spiace dirlo, ma è chiaro che nel doppio confronto pesa il rigore dell’andata. Oggi abbiamo subito troppo la pressione iniziale della Juve, commettendo tanti errori tecnici. Poi c’è stata l’ingenuità che ha provocato l’espulsione, ma da quel momento abbiamo fatto una grandissima partita, creando anche più di un’occasione. Dietro abbiamo dimostrato di saper essere molto solidi. Peccato perché la Coppa Italia era un nostro obiettivo, ora proviamo ad entrare in Europa attraverso il campionato. Serve sicuramente più continuità di rendimento, bisogna essere più concreti e determinati. Abbiamo le qualità per finire bene la stagione”.

