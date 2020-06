Juve-Milan, Pioli: “Abbiamo le qualità per giocarcela alla pari”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Milan Tv alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Juventus, Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha presentato la partita che vale l’accesso alla finalissima: “Riprendere a giocare è la cosa più importante e bisogna farlo in sicurezza. Noi al Milan abbiamo sempre preso le precauzioni necessarie e siamo sempre stati favorevoli alla ripresa del campionato. Il nostro obiettivo è riportare il Milan in Europa e abbiamo due strade per farlo: il campionato e la Coppa Italia”.

SFIDA APERTA – “Dobbiamo essere concentrati e lo siamo.La Juve l’abbiamo affrontata due volte. Sono state sempre partite difficili anche per loro. In entrambi i casi siamo usciti dal campo con qualche rimpianto per il risultato. Se loro hanno trovato la stoccata vincente nel momento giusto, adesso dovremo essere bravi noi questa volta a trovarla. Domani partiamo alla pari, abbiamo uno svantaggio di risultato, ma abbiamo le qualità per giocarcela”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live