Juve-Milan, Nocerino: “Può succedere di tutto. Le assenze pesano, ma…”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, Antonio Nocerino, doppio ex di Milan e Juventus, ha parlato della sfida di Coppa Italia in programma venerdì sera all’Allianz Stadium: “Sicuramente è una grande opportunità per il Milan, perché dopo uno stop così lungo si azzera tutto ed è come se cominciasse una mini-stagione. La squadra di Pioli ce la può fare: si riparte sullo stesso piano e tutto può succedere. Ovviamente, non ci dimentichiamo che la Juventus ha uno squadrone allucinante, però io sono convinto che il Milan possa fare una bella partita”.

SULLE SQUALIFICHE – “Ci saranno assenze molto importanti, però saranno anche un’opportunità per il resto della squadra. Chi giocherà avrà una grande privilegio, perché disputerà una semifinale contro una grande squadra e potrà mettersi in mostra. Per alcuni di loro c’è in gioco anche una conferma, quindi è un’ottima opportunità per tutti”.

