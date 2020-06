Juve-Milan, Mirabelli: “Bianconeri favoriti, ma i valori tecnici potrebbero saltare”

MILANO – Intervistato da TuttoJuve.com, Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo rossonero, ha parlato della partita in programma domani tra Juventus e Milan in Coppa Italia: “Senza alcun dubbio quello di Sarri è ancora il miglior organico del nostro campionato, ma dopo la lunga pausa alcuni valori potrebbero risultare stravolti. Il Milan non parte già battuto e potrebbe mettere in difficoltà la Juventus. Entrambe le squadre tengono tantissimo a questa sfida. Sarà un bello spettacolo, sicuramente la Juve avrà più da perdere, perché ogni anno vuole e deve provare a vincere tutto. E non ha mai snobbato nessuna competizione alla quale abbia partecipato. Sull’aspetto tecnico c’è poco da discutere, mentre su quello mentale dovremo vedere come scenderanno in campo le due squadre”.

