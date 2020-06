Juve-Milan, Galli: “Bianconeri nettamente favoriti, ma ci sono tante incognite”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di JuventusNews24, Giovanni Galli, ex portiere rossonero, ha parlato della sfida fra Juve e Milan in programma venerdì sera: “Partiamo dal presupposto che si riparte con una partita che ha rappresentato il grande scontro degli ultimi 30 anni. Anche quando giocavo io al Milan, la partita contro la Juve era sempre molto sentita. Si riparte quindi con una sfida ad altissimo livello: sappiamo bene quello che è successo negli ultimi mesi, per cui riprendere con Juve-Milan e Napoli-Inter è il massimo che potevamo chiedere. Il risultato dell’andata favorisce certamente la Juventus. Guardando i valori in campo, i bianconeri sono assolutamente favoriti. Al Milan mancano anche tre giocatori importanti per squalifica. Tuttavia dopo tre mesi di pausa le incognite sono tante”.

