Juve-Milan, Collovati: “Per i bianconeri non sarà una passeggiata”

MILANO – In vista di Juventus-Milan, in programma venerdì sera all’Allianz Stadium per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, i microfoni di MilanNews.it hanno contattato Fulvio Collovati, ex difensore centrale rossonero: “A Pioli mancheranno giocatori fondamentali come Ibrahimovic, Hernandez e Castillejo. E’ un handicap che viene, però, parzialmente compensato dal fatto che la partita si giochi a porte chiuse e con il grosso punto interrogativo del momento di forma dopo tre mesi di pausa forzata. E’ una situazione anomala, non sarà una passeggiata per la Juventus. Mi aspetto una partita giocata a ritmi abbastanza lenti, non aspettiamoci che le squadre vadano a mille. E’ un’atmosfera irreale in dover cui giocare, saranno decisive la qualità dei singoli e la condizione fisica”.

