Juve-Milan, Bonucci: “Nella ripresa siamo calati, ma l’importante era qualificarsi”

MILANO – Leonardo Bonucci, difensore bianconero, al termine di Juventus-Milan è intervenuto ai microfoni di Rai Uno: “L’importante era passare il turno e andarci a giocare il primo obiettivo stagionale nella finale di mercoledì prossimo. Abbiamo iniziato bene la partita, poi ci siamo allungati e abbiamo perso un po’ di palleggio. Nella ripresa siamo calati, non abbiamo vinto ma il compito era qualificarsi per la finale di Roma e ci siamo riusciti, quindi guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Speriamo che la ripresa del calcio dia un messaggio di speranza per tutta la gente, dopo aver vissuto mesi drammatici. Ronaldo? Anche i migliori sbagliano i calci di rigore, è stato bravo anche Donnarumma a toccare il pallone”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live