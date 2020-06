Juve, Chiellini e lo Scudetto del 2012: “Ci toccò tifare Inter nel derby di Milano”

MILANO – Nel suo libro autobiografico dal titolo ‘Io Giorgio’, il difensore juventino Chiellini ha parlato anche dello Scudetto vinto nel 2012 al termine di un lungo duello con il Milan: “Ci toccava andare a giocare contro il Cagliari tifando l’Inter, perché a Milano c’era il derby, pensate un po’ come eravamo ridotti! Vennero mio fratello, mia mamma, mio suocero, cinque ore di macchina da Livorno. Ricordo la tensione la domenica, dopo la merenda delle 17. Poteva succedere di tutto. Se avessimo pareggiato e il Milan avesse vinto…ma dopo 6 minuti eravamo già in vantaggio, e l’Inter ne fece 4 al Milan. Dopo il nostro 2-0 ci concentrammo sul risultato del derby milanese, e ad un certo punto capimmo che era fatta”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live