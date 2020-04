Jordan su Donnarumma: “Dovrebbe restare, ha tutto il tempo per vincere col Milan”

MILANO – Contattato dai microfoni di TMW, Joe Jordan, ex centravanti inglese del Milan, ha detto la sua sulla possibile cessione di Gianluigi Donnarumma: “E’ un grande portiere che, nonostante la giovanissima età, ha già giocato tante partite in Serie A. Ha una carriera molto lunga davanti a sé. A mio parere il Milan è ancora un grande club, pieno di fascino e storia, che prima o poi rinascerà. Secondo me Donnarumma può ancora restare in rossonero, perché ha tutto il tempo per vincere con questo club”.

