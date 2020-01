MILANO – Nelle ultime giornate si è parlato dell’interesse della Fiorentina per il rossonero Lucas Paquetà. Dallo Sheraton Hotel, sede del calciomercato, è intervenuto il direttore generale della viola Joe Barone per commentare questo rumors. Ecco le sue parole: “Chance per Paquetà? Vediamo, vediamo, è un giocatore del Milan“.