Januzaj, parla l’agente: “Contiamo di chiudere in pochi giorni”

MILANO – Tra gli obiettivi di mercato del Milan c’è anche l’ex giocatore del Manchester United Januzaj, finito nel mirino della Roma per sostituire l’infortunato Zaniolo. Oggi l’agente del belga Dirk De Vriese è intervenuto ai microfoni del portale “laroma24.it” dove ha fatto il punto della trattativa con i giallorossi. Ecco le sue parole: “Siamo in contatto con la Roma. Stiamo valutando i termini della formula, tra cui prestito con diritto di riscatto. Ora speriamo di definire il tutto in pochi giorni“.