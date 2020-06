Jankulovski: “Milan, discontinuità e poca chiarezza. Con Berlusconi non succedeva…”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Radio Musica Television, Marek Jankulovski, ex terzino destro rossonero, si è espresso sul Milan attuale: “È difficile giudicare la situazione da fuori, ma di sicuro le cose non vanno come dovrebbero andare. Vedere tanta discontinuità e poca chiarezza: ciò non rispecchia lo stile Milan e non è mai capitato durante l’era Berlusconi. Manca la compattezza societaria e serve un progetto a lungo termine”.

SULLA COPPA ITALIA – “Saranno partite molto strane, magari all’inizio sembreranno come delle amichevoli. Sarà difficile trovare subito la forma migliore. Le sensazioni che si proveranno in campo saranno molto diverse considerando l’assenza di pubblico. Qui in Repubblica Ceca le gare sono molto strane e non trasmettono emozioni. Vediamo come saranno in Italia”.

