Inzaghi: “Tutti sanno cosa è stato il Milan per me. Piatek? Servono i suoi gol”

MILANO – L’ex numero 9 e allenatore del Milan, Filippo Inzaghi, oggi al Benevento, in occasione dei 120 anni del Milan, ha parlato ai microfoni del programma radiofonico “Radio anch’io sport” in onda sulle frequenze di “Radio 1“. Ecco cosa ha detto:

RITORNO SULLA PANCHINA DEL MILAN – ”Voglio solo concentrarmi su quello che sto facendo. Oggi è una data importante, quello che è stato il Milan per me lo sanno tutti. Due Champions, tanti gol e tantissime soddisfazioni. Il mio presente è il Benevento, io spero che il Milan possa tornare ai livelli di un tempo. Con Boban e Maldini si è in buone mani. Fallimento a Milano? Quando fai questo lavoro, sai che ci sono annate diverse. Non penso sia un problema ripartire, importante è fare bene il suo lavoro come nella vita“.

SULLA STAGIONE DI PIATEK – “Maledizione della 9? Bisogna chiedere a Pioli. L’anno scorso ha fatto benissimo, è chiaro che se la squadra non gira il centravanti ne risente. Io spero possa tornare a giocare ad alti livelli, il Milan necessita dei suoi gol“.