Inzaghi si sfoga: “Sembra che si voglia mettere la gente contro il calcio”

MILANO – Nel corso di una diretta Instagram con ‘Ottochannel’, Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha ribadito la volontà di tornare in campo: “Rispettiamo le direttive del governo, ma non capiamo perché possiamo correre nei parchi e non nel nostro centro sportivo. I calciatori non possono stare fermi per così tanto tempo. Siamo i primi a non voler rischiare, ma penso che ora si possa consentire di lavorare sul campo almeno individualmente. La ripresa? In presenza delle giuste condizioni sarebbe giusto ripartire, ma il calcio non è solo la Serie A; questo sport è formato da tutti coloro che ci lavorano e collaborano. Parliamo di tantissime persone. Ci saranno tante società in Lega Pro e nei Dilettanti che scompariranno se non riprenderà la stagione. Sembra che si voglia mettere la gente contro il calcio. Noi vogliamo giocare, ma se optassero per l’annullamento definitivo andremmo ugualmente in Serie A. Nessuno ha mai messo in discussione questo”.

