Inzaghi: “Milan-Liverpool del 2007? L’ho rivista 100 volte…”

MILANO – Intervistato dal giornalista Pierluigi Pardo in una diretta Instagram, Pippo Inzaghi, ex bomber del Milan oggi allenatore del Benevento, ha parlato del modo in cui sta trascorrendo questo periodo di quarantena: “Sto cercando di staccare un po’, altrimenti la mia fidanzata mi ammazza perché le faccio sempre vedere partite. Pensate che l’altra sera ho riguardato la finale del Torneo di Viareggio Milan-Anderlecht, quando ero allenatore della Primavera rossonera. Milan-Liverpool del 2007? L’ho rivista 100 volte”.

SUL BENEVENTO – “Con tutti i punti di vantaggio che abbiamo in classifica, qualora si riprendesse a giocare non ci sarebbero problemi per la promozione. I ragazzi hanno vinto 21 partite su 28, qualcosa di veramente straordinario”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live