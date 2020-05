Inzaghi: “Mai avrei pensato di segnare sotto la Sud nella mia ultima partita”

MILANO – Intervenuto in una diretta su Instagram con Christian Vieri, l’ex bomber rossonero Pippo Inzaghi ha parlato di come abbia affrontato i primi anni dopo il ritiro: “Ho fatto fatica a dimenticare tutto quello che c’è stato. Adesso fare l’allenatore è bello e gratificante, ma pensare a otto anni fa mi mette molta malinconia. Durante l’allenamento alla vigilia della mia ultima partita, contro il Novara, sapevo che avrei giocato forse venti minuti. Mai avrei pensato di fare gol sotto la Curva Sud con l’ultimo tiro in porta. In quella partita se ne andava parecchio Milan. Speriamo di tornare a gioire come un tempo per questi colori”.

