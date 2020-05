Inzaghi: “Benevento, società solida e squadra forte. Contento di questa prima esperienza al Sud”

MILANO – Intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, Filippo Inzaghi ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad accettare l’avventura sulla panchina del Benevento: “Sono stato mosso soprattutto dalla curiosità, anche di lavorare per la prima volta al Sud. Inoltre sapevo la forza della società e della squadra. Con i miei giocatori sono sempre stato leale, anche a costo di ferire. Hanno anche apprezzato il lavoro e l’impegno mio e dello staff. Non rimprovero mai un giocatore per un errore tecnico, ma per la mancanza del giusto atteggiamento. Ho capito che non è solo l’allenatore a determinare, ma i giocatori: noi dobbiamo preparare bene le partite affinché loro possano esprimersi al meglio”.

