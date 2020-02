Inter-Milan – Rebic: “Abbiamo lavorato tutta la settimana per questa partita”

MILANO – Il contro alla rovescia per il derby è ormai vicino alla conclusione. Manca meno di un’ora al calcio d’inizio di Inter-Milan. Ante Rebic, attaccante rossonero, ha parlato del match di questa sera ai microfoni di Rai Sport, ecco le sue parole.

: «Li abbiamo studiati, abbiamo lavorato tutta la settimana per questa partita, sarà un grande match. Ibra ha avuto un impatto incredibile su di noi, ci aiutato dal primo momento anche dal punto di vista psicologico, ha cambiato questa squadra. Ogni partita per noi è importante, stasera abbiamo la possibilità di vincere e daremo il massimo per centrare il nostro obiettivo».