Inter-Milan – Marotta: “Questa sera un esame, dobbiamo dare continuità”

MILANO – A pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Milan ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter. Ecco cosa ha detto sulla partita di questa sera.

: «Per noi questa partita ha un significato di continuità con il resto della stagione, ma non abbiamo raggiunto nessun obiettivo. Noi vogliamo andare avanti tutti insieme, siamo concentrati sul match di questa sera, noi guardando al nostro cammino e stasera è un esame molto importante per l’Inter, il derby è molto sentito dalle tifoserie. Dobbiamo dare una risposta alla nostra crescita, Conte sta dando un’impronta a questa rosa». In conclusione è stata fatta una domanda di mercato su Messi. :«Non ho risposte da dare su Messi».