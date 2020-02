Inter-Milan – Maldini: “Con una vittoria il resto della stagione più rosea”

MILANO – Paolo Maldini, ex capitano e bandiera, oggi dirigente rossonero , ha parlato ai microfoni di SkySport del derby. Ecco cosa ha detto a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Milan.

: «Ibra se sta in campo vuol dire che sta bene. Alla sua età si conosce, il suo utilizzo è stato programmato insieme a lui e con il feedback dei medici. E’ un campione, non solo dal punto di vista tecnico, lui vive e si allena da professionista. In una quadra giovane come la nostra accelera il processo di maturazione dei suoi compagni. Io Boban e Massara siamo qui da pochissimo tempo, il programma si fa a medio termine, il Milan non va in Champions da sei anni. Noi siamo i primi responsabili responsabili sia nel bene che nel male, ma facciamo finire la stagione. Nei miei primi derby mi sentivo bene ma non riuscivo a rendere al massimo, per l’aspetto psicologico, verso la fine della mia carriera volevo giocare partite come questa».