Inter-Milan – Godin: “Sappiamo cos’è il derby, tre punti fondamentali”

MILANO – Manca davvero poco al derby di Milano e Diego Godin, difensore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Rai Sport di Inter-Milan. Ecco cosa he detto.

: «Sappiamo cosa vuol dire un derby, per noi la partita di oggi e i tre punti sono fondamentali. Sia per la classifica, sia per il significato che ha questa partita. Ibrahimovic è un calciatore fortissimo, ha portato tanta esperienza a loro ma noi faremo il massimo per fermarlo. Cercheremo di portare a casa il risultato, daremo il 120% in campo sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. Ci siamo allenati per arrivare alla partita al meglio, dovremmo giocare da squadra».