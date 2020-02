Inter-Milan – Godin a Sky: “Concentrati su quello che dobbiamo fare”

MILANO – Diego Godin, difensore nerazzurro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, a pochi minuti dal fischio d’inizio della partita. Ecco cosa ha detto.

: «Siamo concentrati sulla partita, su quello che dobbiamo fare questa sera. Per i nostri tifosi vuol dire tanto e lo sappiamo. Non dobbiamo pensare agli altri, soltanto a noi stessi, la cosa più importante è fare risultato stasera, vogliamo vincere, i tre punti sono fondamentali, ma anche fare risultato per i tifosi nerazzurri».