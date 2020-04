Incocciati: “Milik non è l’uomo giusto per sostituire Ibrahimovic”

MILANO – Contattato dai microfoni di TMW, Giuseppe Incocciati, ex calciatore del Milan, si è espresso sull’interesse del Milan per Arkadiusz Milik: “Sinceramente non credo sia il profilo giusto per sostituire Ibrahimovic, sia per qualità che per personalità. Milik può essere un finalizzatore importante, ma la squadra deve offrirgli i rifornimenti giusti, perché un centravanti d’area di rigore. Tuttavia spero che il Milan riesca ad azzeccare le prossime mosse per tornare in alto, perché vederlo in queste condizioni è davvero triste”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live