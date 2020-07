Incocciati: “Milan, la squadra andrebbe profondamente cambiata”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l’ex calciatore rossonero Beppe Incocciati ha parlato del pareggio fra Napoli e Milan: “La squadra di Gattuso meritava qualcosa in più, ha fatto tante belle cose come ad esempio le varie giocate di Mertens, al di là del gol. L’attacco del Milan invece ha lasciato un po’ a desiderare. Ibra non è stato brillante e forse l’età inizia a pesare, soprattutto giocando ogni tre giorni”.

SUL MILAN – “Se resterà aggrappato ai singoli giocatori, il Milan rimarrà sempre indietro. Io personalmente sono per il cambio totale di questa squadra. Chissà se Rangnick farà le giuste scelte. Mi sembra comunque una persona intelligente: ora la rivoluzione passa nelle sue mani”.

Ma attenzione perché, in queste ultime ore, è arrivata anche un’altra pesantissima novità in casa rossonera. Scatta l’allarme rosso: arriva la dichiarazione che fa tremare i tifosi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA