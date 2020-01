Imborgia: “Saelemaekers non può sostituire Suso. Forse non è da Milan”

MILANO – Ai microfoni di “TuttoMercatoWeb” è intervenuto l’ex giocatore Antonio Imborgia. L’ex difensore del Cagliari ha iniziato la carriera da operatore di mercato. Ecco cosa ha detto:

“E’ stato un mercato movimentato e per quanto riguarda i singoli club, parlando della Lazio stimo molto Tare, in Italia lo ritengo il ds più illuminato. Magari da qui a domani sera qualche affare lo fa. Mi piace perché parla poco e viaggia a fari spenti, come alcuni miei vecchi maestri. La Lazio gioca un calcio splendido e l’Inter, che era già forte si è rinforzata, ma la Juve la vedo sempre un gradino sopra. Parlando del Milan, sta cercando di mettere ordine ad un mercato estivo un po’ confusionario. Sono usciti giocatori che non rientravano nel progetto. Il Milan del dopo-Berlusconi è passato da una proprietà ad un’altra, prima una cinese e poi ad un fondo. Credo che ora sia alla ricerca di una proprietà che dia continuità ad un progetto”.

SU SAELEMAEKERS – “Lo conosco e l’ho visto varie volte dal vivo. Mi piace, gioca a destra e sinistra, può fare anche il quinto a metà campo. Non può sostituire Suso, sono due giocatori diversi. Saelemaekers non ha grande fisicità, ha intensità, è bravo tecnicamente. Mi permetto di dire che forse non è da Milan. Volevo portarlo l’anno scorso in Italia tramite il suo agente, ma mi piace più per la Fiorentina, l’Atalanta, il Sassuolo. Vederlo con la maglia del Milan a San Siro beh, ho qualche dubbio”.