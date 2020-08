Il Tottenham spaventa il Milan. Ecco la richiesta per Aurier

MILANO – Negli ultimi giorni il nome di Serge Aurier è stato accostato spesso a quello del Milan. Il club di via Aldo Rossi avrebbe individuato nell’ivoriano ex PSG il rinforzo giusto per la fascia destra. Sarebbe un’operazione che renderebbe tutti felici, visto che il Tottenham, club che ne detiene il cartellino, lo lascerebbe partire senza troppi rimorsi. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” però gli inglesi avrebbero chiesto 15 milioni per il terzino, cifra che avrebbe spaventato il club di via Aldo Rossi. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, è arrivata anche un’altra grandissima novità di mercato totalmente a sorpresa. Nome clamoroso, occasione unica: spunta un top player internazionale! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

