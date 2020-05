Il Salisburgo fissa il prezzo di Szoboszlai, ma si rischia un’asta di mercato

MILANO – Qualora arrivasse davvero Ralf Rangnick sulla panchina rossonera, il Milan farebbe sicuramente un concreto tentativo per acquistare Dominik Szoboszlai, fantasista del Salisburgo e pupillo del tedesco. Il ragazzo, però, piace anche ad altre società, in Italia soprattutto alla Lazio, la quale sembra aver già effettuato dei sondaggi. Il Salisburgo lo valuta circa 15 milioni di euro, ma la concorrenza potrebbe innescare un’asta di mercato, permettendo al club austriaco di giocare al rialzo col prezzo. Di conseguenza è fondamentale muoversi con anticipo e, per questo, Ivan Gazidis potrebbe decidere di intavolare una trattativa anche prima dell’arrivo di Rangnick.

