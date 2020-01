Il Rigamonti nel destino di Ibrahimovic: contro il Brescia il suo esordio in Serie A

MILANO – L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, nell’estate del 2004, fu il regalo di Moggi a Fabio Capello. Oggi, sedici anni dopo, lo svedese è tornato a calcare il terreno del “Rigamonti”, lo stadio del suo esordio esordio con la Juventus. E proprio in questo stadio Ibra,subentrando al Trezeguet, segnò la sua prima rete in Serie A: una perla su punizione che chiuse il match sul 3 a 0 finale, dopo appena 18 minuti di gioco. Il caso vuole che da quel giorno lo svedese non abbia più affrontato il Brescia.