Il Real vince la Liga, la gioia di Theo: “Campione con merito”

MILANO – Ieri il Real Madrid si è laureato campione di Spagna per la trentaquattresima volta nella sua storia. Una stagione che non era affatto partita nel migliore dei modi, ma che è stata raddrizzata dai giocatori di Zinedine Zidane, complice anche un vero e proprio crollo del Barcellona dopo la pausa per il Covid-19. Attraverso i social Theo Hernandez, terzino del Milan, si è complimentato con la sua ex squadra: “Congratulazioni Real Madrid, campioni con merito”.

