Il PSV vuole tenere Rodriguez: possibile scambio col Milan

MILANO – Nonostante abbia avuto modo di disputare solo un paio di mesi con la maglia del PSV Eindhoven, Ricardo Rodriguez potrebbe ugualmente rimanere nel club olandese. Quest’ultimo, prima che la stagione venisse interrotta a causa della pandemia, è rimasto piacevolmente sorpresa dalle prestazioni del terzino elvetico, prelevato in prestito dal Milan a gennaio. Stando però a ciò che riferisce ‘RTS Sport’, il PSV non ha la liquidità necessaria per acquistare a titolo definitivo Rodriguez e, per questo, starebbe pensando di intavolare uno scambio con il Milan. La società rossonera, dal canto suo, è molto interessata ad un giocatore del PSV: Denzel Dumfries, esterno destro classe ’96. Tuttavia gli olandesi lo valutano 15 milioni di euro, quindi il Milan dovrebbe aggiungere allo scambio un conguaglio economico di circa 9 milioni per coprire la differenza, dal momento che Rodriguez è valutato sui 6 milioni.

