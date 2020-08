Il PSV non riscatta Ricardo Rodriguez. Lo svizzero torna in Bundesliga?

MILANO – Secondo quanto riportato dall’edizione di “Tuttosport” Ricardo Rodriguez potrebbe tornare in Bundesliga. Infatti il PSV, club dove lo svizzero ha giocato gli ultimi mesi, non ha esercitato il proprio diritto di riscatto e per questo motivo tornerà al Milan. L’Herta Berlino, ed altri club tedeschi, avrebbero chiesto informazioni sul giocatore. Il Milan vorrebbe cederlo prima di perderlo a parametro zero l’anno prossimo.

