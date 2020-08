Il Monza non molla Daniel Maldini: ipotesi prestito?

MILANO – Il Monza non molla la presa per Daniel Maldini. Già da diverse settimane la società brianzola, guidata da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, ed appena promossa in Serie B, ha puntato gli occhi sul giovanissimo trequartista rossonero. Il Milan, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di privarsene, ma un trasferimento in prestito per un anno, così da dare al ragazzo la possibilità di giocare titolare e “farsi le ossa” in cadetteria, potrebbe essere una soluzione conveniente per tutti.

