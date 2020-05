Il Milan vuole il suo ‘Gervinho’: passi in avanti per Boga…

Il Milan fa sul serio. Jeremie Boga è un obiettivo concreto, un giocatore che potrebbe cambiare già da solo la faccia di questo Milan. Un esterno d’attacco veloce, capace di saltare l’uomo, inserirsi e segnare. Lo dicono i numeri di questa sua seconda stagione in Italia, sempre con la maglia del Sassuolo indosso, capace di prendere uno scarto del Chelsea e trasformarlo in un giocatore vero.

Ora tocca a Rangnick provarci, trasformare Boga in un campione. La stoffa non gli manca come dimostrato chiaramente in queste sue due stagioni in Serie A. Il ragazzo, classe 1997, nato a Marsiglia, cresciuto calcisticamente in Inghilterra oggi costa 20 milioni di euro

Una scommessa vinta da Carnevali e dai suoi uomini mercato Arrivato al Sassuolo nell’estate del 2018, in prestito con diritto di riscatto a 3,5 milioni (già esercitato) Boga ha trovato in De Zerbi l’allenatore giusto per trovare spazio e fiducia. Ma non subito. Perchè come ha raccontato lo stesso tecnico “Boga è quello che voglio sul goal, ma se poi quando va in pressing viene saltato come se il risultato non contasse, con me sta fuori sempre. Non sto a guardare se Boga ha il talento o meno, io voglio di più, se no facciamo fatica”. Una strisciata che gli è servita. Ora Jeremie è un giocatore ambito e non solo dal Milan…

Il Milan non si è ancora fatto avanti ufficialmente ma il giocatore piace e tanto. La concorrenza di Napoli e Atalanta sembra non preoccupare perchè la società rossonera sa di poter contare anche sul proprio fascino e su un progetto ambizioso…