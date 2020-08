Il Milan vuole De Paul: trattativa difficile ma…

MILANO – Sembra la classica telenovela di mercato che va avanti da un più di un anno. Il Milan infatti anche durante questa sessione di mercato proverà a portare a Milano Rodrigo De Paul, dopo quattro stagioni all’Udinese che lo hanno anche portato a vestire la maglia della Nazionale argentina. Il problema però riguarda la richiesta del club di Pozzo: 40 milioni di euro. Una cifra molto alta, ma si sa che i friulani sono una bottega cara (per ulteriori informazioni chiedere ad Ausilio). I rossoneri vorrebbero scontare la cifra grazie all’inserimento di alcune contropartite tecniche: i nomi più papabili sono quelli di Gabbia, Krunic e Pobega, ancora impegnato nei Playoff di Serie B con il Pordenone. Basterà per far cedere all’Udinese il proprio gioiello?

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live