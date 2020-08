Il Milan vince e convince ancora: steso il Cagliari e raggiunta quota 66

MILANO – Il Milan chiude in bellezza l’ultima sfida di un campionato, iniziato male e finito molto meglio grazie ad una squadra rivitalizzata dal tecnico Stefano Pioli e al secondo posto nella speciale classifica dei punti conquistati nel 2020. Rossoneri che partono forte e trovano il vantaggio all’11esimo minuto con l’autogol di Klavan su cui finisce una ribattuta da un tiro di Leao. Diverse le occasioni raggiunge ma non sfruttate nei minuti successivi, su tutti il rigore che Ibra si fa parare da Cragno. Zlatan che poi si fa perdonare al 55esimo minuto, siglando il 2-0. Castillejo chiude il match due minuti dopo. Ma attenzione perché, dopo la vittoria, sono arrivate altre grandissime novità di mercato in casa rossonera. Colpo in attacco, c’è il nome: è il preferito di Pioli! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live