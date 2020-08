MILANO – Gareth Bale è in uscita dal Real Madrid. Il quotidiano inglese “GiveMeSport” ha riportato le quote per il nuovo club del gallese. Il Milan è quotato 33 a 1. Prima del club rossonero altre destinazioni sono considerati maggiormente: ad esempio PSG e United 25 a 1, il Tottenham di Mourinho 10 a 1, qualsiasi club della MLS 7 a 1. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live